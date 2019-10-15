近年來發生多起移動式起重機事故，據統計，4年已有38名勞工因此死亡，職安署發現事故主要原因為未針對結構易破壞處實施自動檢查，職安署表示，未落實自動檢查依職安法，未限期改善規定最高可處15萬元，如果致人於死，最高也可處3年有期徒刑。

移動式起重機作業過程中需要吊掛重物，據統計，全國有1萬2千台的移動式起重機，半數使用超過20年。

職安署職業安全組簡任技正陳光輝說，今年8月起針對老舊移動式起重機，規劃自動檢查輔導計畫，今年規劃實施100座、至今已有30多台申請。他說，近年來發生起重機職災，皆是死亡，104年造成13人、105年10人、106年8人、107年7人死亡。

陳光輝表示，如未落實自動檢查遭勞檢時將依職安法要求限期改善，未限期改善可開罰3萬至15萬元，致勞工死亡，雇主還將被科以刑事上的責任。

陳光輝也說，除了今年規劃100台免費起重機自動檢查計畫外，明年也將提供100台的免費起重機自動檢查計畫。

(中時 )