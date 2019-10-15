直播主連千毅上月遭檢警突襲倉庫、公司查扣500多件名牌的精品，高雄地檢署送請原廠協助鑑定真偽，已獲部分回覆，GUCCI、MICHAEL KORS等6個品牌的16件精品都是仿冒品，侵權市值高達273萬元；至於查扣品項最大宗的賓士相關精品，因賓士原廠尚未提供鑑定報告，待其他牌子鑑定結果出爐，深入追查。

檢警到連千毅位在高市鼓山區直播據點倉庫、左營區「蘭庭國際」公司，查扣500多件名牌行李箱、包包、皮件、手錶、香水等精品，約13個品牌商品，其中BENZ賓士就占近400件。

檢方指出，第一波鑑定結果顯示，有GUCCI手提包及皮夾、MICHAEL KORS手錶、HERMES手提包、CHANEL皮包、ROLEX手錶、FENDI皮包，侵權總市值273萬8715元。據了解，其中也有同一品牌內有真品、也有仿品，其他品牌仍持續送交原廠鑑定中。

另查扣商品中最大宗的賓士行李箱部分，因賓士公司先前已回函指連千毅案發後出示的文書顯示該代理商其實未經原廠授權，因此不予鑑定；但雄檢表示，檢方如果沒有收到原廠鑑定報告，將難以辨識確認商品真偽，現仍積極與賓士公司聯繫，希望提供鑑定報告供檢警調查。

檢方呼籲曾向連千毅購買GUCCI等6品牌的消費者，若有疑慮可向保二總隊刑大偵三隊報案，地址高雄新興區六和一路130號，其他扣案物品鑑定報告出爐會再公布。

(中時 )