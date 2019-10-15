雖Lamigo桃猿在結束第二戰後選擇不公布先發投手，不過15日在台中洲際棒球場，果然推出台灣大賽不敗投手王溢正掛帥，搭配陣中最穩捕手林泓育蹲捕，希望搶下勝利。而中信兄弟回到主場後將要進行3連戰，彭政閔扛第三棒、指定打擊。

兄弟此戰派出陣中自責分率最佳的洋投萊福力應戰，將與捕手黃鈞聲搭配，他在洲際主場出賽先發13場拿下5勝3敗、自分率僅2.81，於主場的成績較客場漂亮許多，也是總教練伯納將他押在第3戰出賽的原因。不過萊福力今年對戰桃猿戰績不算好，先發7場，成績1勝5敗、自責分率4.79，是對戰三隊最棘手的。

而兄弟球星「恰恰」彭政閔此戰先發第三棒、指定打擊，15至17日將是他生涯最後3場在主場出賽，許多球迷衝著這點要進現場觀戰，目前G5確定完售，今日觀眾人數也有望破萬。

而王溢正本季在洲際球場先發5場拿下1勝1敗，自責分率6.52表現不如主場，不過王溢正生涯在台灣大賽先發4場全勝，不管主客場表現都很亮眼，甚至2015年對兄弟在洲際寫下完投勝。若王溢正能在此戰奪下勝投，將以5勝追平前統一獅洋投海克曼並列台灣大賽最多勝，不過海克曼是6戰5勝，王溢正5戰5勝將會寫下中職史上第一人。

兄弟先發打序：第一棒王威晨（三壘）、第二棒王勝偉（游擊）、第三棒彭政閔（指定）、第四棒詹子賢（左外野）、第五棒林智勝（一壘）、第六棒陳子豪（右外野）、第七棒張志豪（中外野）、第八棒黃鈞聲（捕手）、第九棒岳東華（二壘）

桃猿先發打序：第一棒陳晨威（中外）、第二棒林立（三壘）、第三棒藍寅倫（右外野）、第四棒林泓育（捕手）、第五棒陳俊秀（一壘）、第六棒朱育賢（左外野）、第七棒郭嚴文（二壘）、第八棒廖健富（指定）、第九棒余德龍（游擊）

(中時電子報)