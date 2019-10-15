據目前統計，foodpanda 約有3萬名註冊外送員、Uber Eats則有2萬名註冊外送員，職安署昨天認定2家業者與罹災外送員為「僱傭關係」後，將依勞基法最高開罰175萬，而除了開罰外，勞保局也會依勞保條例裁處雇主應負擔保險費4倍罰鍰。

近日外送員外送時發生車禍死亡或受傷的意外傳出，但平台業者認為與外送員的關係是「承攬制」，因而未為其投保勞保、提撥勞退。勞保局納保組代理組長林秀襄表示，因勞保無法追溯，但若是僱傭關係則應納保，針對此次個案職災，待職安署提供相關資料後，會依勞保條例處應業者負擔保費的4倍。

如以現行基本工資23100元投保，則雇主每月應負擔1617元的勞保費用，如罹災外送員工作年資1個月，則雇主應被罰6468元；林秀襄也說，除了會處應負擔勞保費用4倍外，也會再處就業保險10倍的罰鍰。

勞工退休金組組長楊佳惠則說，如果認定為僱傭關係，會請業者限期提繳勞退費用，如果過了限期改善期間未補繳齊全，則會對業者開罰。

如以基本工資23100計算，每個月雇主應提繳勞退1386元，但仍得依實際請領薪資情況補繳。

而未投保勞保的罹災勞工，依職災勞工保護法規定，則應按最低投保薪資（現為23100元）給予職災補償，而依勞基法59條規範，雇主應至少提供5個月的喪葬津貼及40個月的遺屬津貼，計算應為1百萬餘元。

職安署職業安全組組長李文進說，昨天僅認定罹災的2名勞工為僱傭關係，後續會再透過專案檢查，釐清外送員與平台的關係為僱傭關係或承攬契約。

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(中時 )