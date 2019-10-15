明星代言腕表的效力驚人，若能搭上明星新戲登場或是演唱會開跑，更是話題不斷。今年年底陳奕迅將在香港紅館舉辦個唱，天王周杰倫亦宣布12月會在香港迪士尼舉辦演唱會，兩人分別代言的真力時（ZENITH)和帝舵表（TUDOR)也連帶沾光。

周杰倫代言的帝舵表廣告新出爐，他在片中駕駛跑車風馳電擎，帥氣十足。（TUDOR提供）

陳奕迅於年底在香港紅館舉辦「Fear and Dreams」演唱會，門票一開賣就秒殺，為此陳奕迅還不得不加場。最近周杰倫也宣布「嘉年華」巡演即將在12月登場，同樣也被搶購一空，可見台港兩大天王的超人氣。

陳奕迅代言ZENITH廣告，風格溫文儒雅，與周杰倫大異其趣。（ZENITH提供）

陳奕迅代言的ZENITH發布最新形象廣告，陳奕迅佩戴DEFY INVENTOR腕表大中華區限量版帥氣入鏡，該款腕表搭載品牌專利的突破性技術獨家調速振盪器（ZENITH Oscillator），是鐘表史上首款、也是唯一對傳統擒縱系統進行革命性的演進，別具意義。

周杰倫代言的帝舵表也不遑多讓，全新登場的形象廣告再度以「#BornToDare」的品牌精神為主題，周杰倫駕駛跑車在歷史悠久的法國蒙特耶里 (Montlhery)橢圓形經典賽道上極速馳騁，他在廣告中佩戴帝舵表Black Bay Chrono S＆G碧灣計時型黃金鋼款表，具備70小時動力儲備、矽游絲以及COSC瑞士官方天文台認證。

周杰倫在廣告中佩戴帝舵表Black Bay Chrono S＆G 皮表帶款，17萬8500元。（TUDOR提供）

陳奕迅在廣告中佩戴真力時DEFY INVENTOR大中華區限量表，119萬元。（ZENITH提供）

(中時 )