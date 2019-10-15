國民黨籍立委童惠珍今日於立法院質詢時質疑蔡英文過往批評ECFA是包著糖衣的毒藥、是不對稱條約，但最近國安會指出ECFA可能會被陸方片面停止後，陸委會副主委邱垂正卻說ECFA對兩岸都有好處 ，因此她請問民進黨政府到底是否想讓ECFA繼續下去？對此陸委會主委陳明通坦承ECFA整體而言對我方有益，希望持續下去。

陳明通表示兩岸經貿往來對雙方有利，就陸委會而言會希望能持續下去，就好像大陸暫停陸客來台自由行，我們也沒有限制人民去大陸觀光。以前講的是ECFA部分內容爭議才引起太陽花，ECFA整體來講有助，當初小三通還是民進黨開放的。

此外童惠珍詢問行政院長蘇貞昌過去三年和大陸有無溝通機制。蘇貞昌一開始回稱雙方貿易持續往來，對方來和我們去的人數都是百萬人起跳。童惠珍追問兩岸有「政府間」溝通管道嗎？蘇貞昌則回稱亞太經合會（APEC）雙方領袖代表就要碰面了，不曉得童惠珍的溝通管道定義是甚麼。

童惠珍還質疑蔡政府這幾年為了降低對大陸經貿依賴，編列大量新南向預算，結果對大陸貿易依存度反而提高，對東南亞出口反而下降，效果不好預算是否要調整？蘇貞昌辯稱新南向可以看出很好的成效，對方前來觀光和念書人數都增加了。

(中時 )