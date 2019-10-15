大陸外交部發言人耿爽15日在例行記者會上表示，2019年以來，中國企業自美採購的農產品包括：大豆2,000萬噸、豬肉70萬噸、高粱70萬噸、小麥23萬噸、棉花32萬噸。耿爽說，中方還將加快採購美國農產品。

數據顯示，中國2016年向美採購大豆共3,366萬噸，2017年3,258萬噸，2018年1,430萬噸，2019上半年590萬噸。中美貿易戰開打以來，中國向美大豆採購量明顯下降。

(工商 )