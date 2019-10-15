陸外交部：今年已從美國採購2千萬噸大豆 16:252019/10/15 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸外交部發言人耿爽15日在例行記者會上表示，2019年以來，中國企業自美採購的農產品包括：大豆2,000萬噸、豬肉70萬噸、高粱70萬噸、小麥23萬噸、棉花32萬噸。耿爽說，中方還將加快採購美國農產品。 數據顯示，中國2016年向美採購大豆共3,366萬噸，2017年3,258萬噸，2018年1,430萬噸，2019上半年590萬噸。中美貿易戰開打以來，中國向美大豆採購量明顯下降。 (工商 ) #大豆 #採購 #中國 #外交部 #農產品 也許您會感興趣 推薦閱讀 貿易談判前夕 陸大買美國農產品 10:142019/10/11 國際 中美貿易談判 陸外交部：希望取得積極進展 17:312019/10/11 兩岸 初步貿易協議美陸各取所需 下月才是重頭戲 09:112019/10/12 國際 農民發大財！川普：貿易協議史上最棒 只有一問題 12:352019/10/13 國際 《國際經濟》川普：中國已開始採購美國農產品 10:512019/10/14 財經 川普：北京已開始購買美國農產品 11:042019/10/14 國際 美大豆還沒來 陸9月大豆進口量墜近3月低點 16:492019/10/14 財經 美議員訪台遭大陸拒發簽證 外交部嚴厲譴責 19:372019/10/14 政治 騰訊復播NBA 陸外交部：體育交流增進中美友好 22:162019/10/14 兩岸 外交馬戲團 04:102019/10/15 時論廣場 國際熱門新聞 巨蟒在逃！這國際大城拉警報 - 國際 ㄧ家4口開心晚餐中 飛來子彈遭槍殺 - 國際 關稅狂升 千億協議喊停！川普摧毀土經濟出重手了 - 國際 在家和8歲孩打電玩 她無故遭警射死 - 國際 報復！警車隊遭血腥掃射14慘死 現場留猖狂訊息… - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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