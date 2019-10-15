行政院環保署今（15）日在台北文創大樓舉辦「2019台灣循環經濟高峰會」，邀請多國專家、官員參與，以論壇方式與世界對話，針對塑膠、營建、太陽能等議題來分享經驗，共同思考如何翻轉商家、民眾的觀念，從源頭減少一次性塑膠製品的使用。

環保署邀請聯合國、荷蘭、日本、越南、印尼等多國友邦高階官員、重量級專家學者來參加15日上午的高峰會，共同分享如何建立永續發展的循環經濟；環保署副署長蔡鴻德聯訪時表示，循環經濟是最近的熱門議題，無法單靠一國之力，須由全世界共同推行。

蔡鴻德表示，歐盟已訂出清楚的目標，2030年改變一次性的塑膠使用，所以找歐盟來；另也打造亞洲平台，很多海洋廢棄都是亞洲國家自己產生的，所以大家一起來做，就可能有機會。

蔡鴻德認為，翻轉民眾的消費認知很重要，但並不容易，不過當民眾認知翻轉過來，認為自帶餐具就少一個塑膠製品，將能對環境有很大貢獻，就能從消費端帶動製造端改善。蔡鴻德以夜市為例，指各地環保局規劃油煙處理設備、在下水道加裝油脂分離器等措施，讓夜市文化不知不覺中也在翻轉，基隆廟口夜市也開始不使用一次性塑膠製品。

蔡鴻德強調，循環經濟必須跨國合作，從源頭到消費端設計誘因、翻轉認知，才能建立循環經濟產業鏈的永續力量。

(中時 )