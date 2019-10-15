民眾黨黨主席柯文哲13日到台中市推出立委參選人，也公布顏值高的美女發言人楊寶楨，但卻爆出曾任職上海仟和億公司，由於上海仟和億遭控涉嫌非法營業，被質疑背景不單純，對此，楊寶楨15日在台中市受訪時強調，她沒有在「上海仟和億」授課過，也沒做過解盤，她不過是在大陸工作的兩百萬分之一的人口而已，有心人士不要對她抹黑或抹紅。

柯文哲剛在台中市宣布由楊寶楨擔任中部發言人，年輕貌美外型引發關注，柯文哲看好她的學經歷及媒體經驗，楊曾有意願投入選區域立委，規畫她加入發言人陣容。

但才兩天時間，就傳出楊寶楨遭爆料曾任職涉嫌非法經營的上海「仟和億」公司，質疑背景不單純。

楊寶楨今天下午出面澄清，表示她當時在大陸工作的是節目與製作，並未涉及炒股案，她強調，沒有做到任何授課，或是可能去做解盤的工作，認為其實有一些有心人士針她來，呼籲不要針對這種議題，去進行抹黑或是抹紅動作，質疑「這一切都是有心人政治操作」。

(中時 )