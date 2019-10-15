國民黨主席吳敦義15日在台中市受訪時表示，不管蔡英文總統是「明獨」還是「暗獨」，總而言之就是「獨」的，如果不放棄台獨思想，向中華民國報到，主張獨立可能引來統一，「以獨引統」而且引來的可能是「武統」。
中部醫療界15日成立「挺韓國瑜競選總統暨立委選舉中部後援會」，國民黨主席吳敦義、韓國瑜夫人李佳芬等人到場，由李佳芬授戰旗給後援會幹部，韓國瑜國政顧問團總召張善政並到場說明醫療政策。會場擠滿民眾、國旗飄揚，「韓國瑜凍蒜」呼聲不絕於耳，還有韓粉抱著李佳芬痛哭說，不忍韓被抹黑。
吳敦義致詞時批評，不管蔡總統是「明獨」還是「暗獨」，總而言之就是「獨」的，如果不放棄台獨思想，向中華民國報到，主張獨立可能引來統一，「以獨引統」而且引來的可能是「武統」。
李佳芬表示，以台灣人的文化素養及過去累積的能量，台灣不應該經濟沒落，希望台灣能早日步上「使老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥寡孤獨，廢疾者，皆有所養」的期待。她表示，台灣的醫療水準及素養名列世界前端，一定要打開國家的大門，開放國際醫療進入台灣，不但提升國家的觀光，並將醫療的餅做大。
(中時 )
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