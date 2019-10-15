美打造長程高超音速武器

五角大廈正全速前進，在美國打造高超音速武器工業。而陸軍更是帶頭向前衝，積極製造3軍都會用的關鍵元件──通用高超音速滑翔體（Common Hypersonic Glide Body）。

據《防務新聞》（Defense News）14日報導，陸軍計畫在2023會計年度前，部署能以音速5倍飛行，並從地面機動平台發射的長程高超音速武器。

為了與中俄進行高超音速飛彈打造競賽，五角大廈正卯足了勁，致力發展高超音速攻防武器，以因應相關威脅。而陸軍已將合約交給阿拉巴馬州的Dynetics Technical Solutions，率先打造高超音速滑翔體原型，至於整合則由洛克希德馬丁（Lockheed Martin）來負責。

不過，目前並沒有具體時間表，快速能力和重大技術辦公室（Rapid Capabilities and Critical Technologies Office）主任瑟古德（Neil Thurgood）說，Dynetics大約會花1年，向山迪亞國家實驗室（Sandia National Laboratories）學習如何打造高超音速滑翔體。

負責發展高超音速與導能戰力的瑟古德指出，要完成合約需要持續不斷進行，而不是指著日曆，說哪天能完工就好。他說，當實驗室內的構想化為生產線上的產品時，需要有學習過程。

不過，美國陸軍確實打算，要在Dynetics完成指定任務後，會再提供第二份合約。而這意味美方要保持高超音速市場的競爭性，隨著軍方採購武器，逐漸降低成本並提高效率。瑟古德說，至於軍方如果給第三份合約，那是因為有需求訊號。

他強調，美軍想要與日俱增，奠定具備競爭力的工業基礎，要是需求訊號增強，他們就會循著這模式，複製更多領導者與追隨者。而美軍設定在2023年以前部署高超音速武器，在這中間將會有足夠的時間，教導兩組工業團隊，來打造高超音速滑翔體。

(中時電子報)