新北副市長謝政達與學生體驗舖床英語課程。(景文科大提供/李侑珊傳真)

新北市副市長謝政達與學生體驗折口布。(景文科大提供/李侑珊傳真)

新北市教育局今(15)日於景文科技大學辦理「餐旅群」及「設計群」多元職場英語體驗營,新北市副市長謝政達、新北市府教育局局長張明文及景文科大校長洪久賢,與高職生共同參與職場英語體驗營活動。謝政達也與學生體驗AI人臉辨識、客房智能、舖床、折口布及智能點餐等英語課程,以專業英文培養具有國際移動力的技職人才。

謝政達表示,新北技職迎接國際化職場,以技職雙語教育政策提升就業能力,從動手開始,到學習專業英文及職場英語,並強化英語應用於生活及職場。今年首創跨域職場英文體驗課程,結合12所科技院校及產業資源的學習模式,課程種類最多且範圍最廣,橫跨5大群科11科系,全面建立學生雙核心能力「專業技能」與「專業英語」。

景文科技大學表示,今年的重點課程以「餐旅群」、「設計群」為主題,承辦此次訓練活動的景文科大擺脫過去刻板的單字背誦,以最高速度結合時下最夯的AI概念來營造學習環境、強化學生在學習的時代感與新鮮感。該校旅館管理系運用教育部的大型計畫-「打造未來旅館-智慧物聯旅館實習場域建置計畫」建置的AI( Artificial Intelligence)智慧旅館場域,具備了手機掃瞄QR code 進入旅館、智慧旅館櫃台人臉辨識辦理入住手續、燈光自動顯示引導所入住的房間位置、客房智能體驗、人臉辨識進入會議室等功能之外,還在行政套房提供參與鋪床體驗的活動。

景文科大指出, 「設計群」以體驗虛擬結合現實綠幕拍攝技術與影視後期製作技術整合為主。兩大主題全程以(Learning by doing VS Doing by learning)的邏輯激發出學生在工作中的英文溝通勇氣潛力及英文的基本字彙與對話。如:智慧化Check-in Check -out的流程、參與折口布、編制毛巾天鵝以及用餐區智能點餐體驗等項目。設計群的視傳管理系則以相關之專業知識落實專業設計之表現技能與電腦實務操作,以提昇學生創意發想知設計思考與表現能力,並全程安排英文解說模擬體驗。

景文科大提到,為了更精確地強化高職生的職場概念,旅館管理系安排「台北萬豪酒店」業界參訪活動,視傳系則安排「利達數位影音科技有限公司」知名企業的實地參訪,期望能讓學生理解體驗目前產業實際專業需求能力之現況,可提升學生專業「餐旅」、「設計」類之英文的學習動機及口語能力,符應餐旅服務人才、設計人才需求。

(旺報 )