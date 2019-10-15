大陸外交部發言人耿爽15日在例行記者會上表示，中美雙方在達成經貿協議問題上是一致的，沒有差別。

耿爽表示，美方說的是實際情況，和中方了解的情況是一致的。雙方在達成經貿協議問題上也是一致的，沒有差別。這份經貿協議將具有非常重要的意義。對中國、美國和世界都有利，對經貿與和平也都有利。

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