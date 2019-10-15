陸外交部：中美在達成經貿協議問題上一致 16:422019/10/15 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸外交部發言人耿爽15日在例行記者會上表示，中美雙方在達成經貿協議問題上是一致的，沒有差別。 耿爽表示，美方說的是實際情況，和中方了解的情況是一致的。雙方在達成經貿協議問題上也是一致的，沒有差別。這份經貿協議將具有非常重要的意義。對中國、美國和世界都有利，對經貿與和平也都有利。 (工商 ) #經貿 #協議 #問題 #耿爽 #外交部 也許您會感興趣 推薦閱讀 中美貿易談判 陸外交部：希望取得積極進展 17:312019/10/11 兩岸 新聞分析－核心矛盾未解 中美變數仍多 04:092019/10/13 全球財經 表面工夫？初步貿易協議缺一關鍵 恐淪門面 09:162019/10/13 國際 復設駐關島辦事處？外交部：目前沒有評估結果 10:222019/10/13 政治 川普往臉上貼金 貿戰結束「還早」 21:092019/10/13 國際 美議員訪台遭大陸拒發簽證 外交部嚴厲譴責 19:372019/10/14 政治 騰訊復播NBA 陸外交部：體育交流增進中美友好 22:162019/10/14 兩岸 外交馬戲團 04:102019/10/15 時論廣場 陸外交部：今年已從美國採購2千萬噸大豆 16:252019/10/15 國際 今年陸企自美採購大豆2000萬噸 未來持續加碼農產品 16:332019/10/15 兩岸 兩岸熱門新聞 兩岸史話－蔣「山城緋聞」驚動海內外 - 兩岸藝文 - 旺報 香港抗議行為 BBC分析 - 兩岸 香港學生浮屍案監視畫面遭質疑 抗議者怒砸學校 - 兩岸 陸四中全將會召開 會有人事異動 - 兩岸 貿易戰反送中重挫香港經濟 可能調降最低工資 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。