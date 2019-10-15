印度警方今天表示，出生僅5天女嬰遭活埋事件疑為殺嬰案，這起最新事件凸顯印度社會重男輕女，導致女孩數量逐漸減少。

路透社報導，北方省（Uttar Pradesh）巴勒里市（Bareilly）一名警官表示，一對夫妻在醫院痛失他們的孩子，前往一處墓地埋葬女兒時，在若干公尺深處發現一只陶罐。

這名未獲授權對外發言的匿名警官告訴湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）：「他們的鐵鍬敲到這只陶罐，裡頭傳來嬰兒哭聲。」

他說：「他們立即呼叫墓地警衛，警衛表示，稍早有看到女嬰父母在那裡。這似乎是一起殺害女嬰案件。」這名警官並表示，女嬰出生僅5天左右。

法新社報導，發現女嬰的男子希洛西（Hitesh Sirohi）告訴「印度時報」（Times of India），這名哭泣的嬰兒被衣物包裹著。

他告訴印度時報：「我一度以為我的女兒復活了。但事實上，聲音是從這只陶罐傳來。」

警方表示，這名女嬰被送到醫院接受治療，此外，當地一名政治人物願支付她的醫療費用。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，警方已著手調查這起案件。

印度長期來一直為了解決殺害女嬰問題努力，原因是父母將男孩視為投資和繼承人，女兒則被視為累贅，導致殺害女嬰事件頻傳。

英國醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）2011年一項研究發現，過去30年，印度有多達1200萬名女嬰遭人工流產。

(中央社)