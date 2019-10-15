颱風哈吉貝重創日本部分地區，根據日媒自行統計，至少已造成66死、1命危、15失蹤及212傷的慘劇。另外，至少有1萬2000棟民宅淹水、逾900棟受到程度不等損壞。

根據日本放送協會（NHK）自行統計，死亡人數最多的是福島縣25人，其他依序是神奈川縣13人、宮城縣10人、櫪木縣4人、群馬縣4人、埼玉縣2人、岩手縣2人、長野縣2人、茨城縣2人、靜岡縣一人及千葉縣一人。長野縣有一人無呼吸心跳。

包括神奈川縣及福島縣等6縣，有15人下落不明；32個都府縣共有212人受傷。

國土交通省調查發現，到今天上午為止，哈吉貝已造成7縣47條河川有多達66處潰堤。

在受災民宅部分，根據NHK自行統計，至少有1萬2000棟民宅淹水，另有900多棟民宅受到程度不等損壞。

國土交通省表示，到14日傍晚為止，至少在19都縣發生140件土石災害。

厚生勞動省表示，到今天凌晨4時止，總計13個都縣有13萬3633戶停水。

至於停電部分，在東京電力公司供電範圍的關東地方與山梨縣部分地區，截至今天下午2時仍有約2萬300個家戶停電；在中部電力公司供電範圍的長野縣，截至今天下午2時還有約1萬1240個家戶停電。

在東北電力公司供電範圍的宮城縣、岩手縣及福島縣，則有約1700個家戶停電。

(中央社)