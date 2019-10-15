基隆三段五級藥癮防治宣導15日在文化中心登場，市長林右昌、衛生局長吳澤誠及法務部保護司長黃玉垣一起啟動儀式，「已『毒』不回，別讓毒品lie你」，期盼基隆成為無毒城市。（吳康瑋攝）

基隆三段五級藥癮防治宣導15日在文化中心登場，市長林右昌、衛生局長吳澤誠及法務部保護司長黃玉垣一起啟動儀式，「已『毒』不回，別讓毒品lie你」，期盼基隆成為無毒城市。（吳康瑋攝）

基隆三段五級藥癮防治宣導15日在文化中心登場，市長林右昌、衛生局長吳澤誠及法務部保護司長黃玉垣一起啟動儀式，「已『毒』不回，別讓毒品lie你」，期盼基隆成為無毒城市。（吳康瑋攝）

基隆三段五級藥癮防治宣導15日在文化中心登場，市長林右昌、衛生局長吳澤誠及法務部保護司長黃玉垣一起啟動儀式，「已『毒』不回，別讓毒品lie你」，期盼基隆成為無毒城市。（吳康瑋攝）

基隆三段五級藥癮防治宣導15日在文化中心登場，市長林右昌、衛生局長吳澤誠及法務部保護司長黃玉垣一起啟動儀式，「已『毒』不回，別讓毒品lie你」，期盼基隆成為無毒城市。（吳康瑋攝）

基隆三段五級藥癮防治宣導15日在文化中心登場，市長林右昌、衛生局長吳澤誠及法務部保護司長黃玉垣一起啟動儀式，「已『毒』不回，別讓毒品lie你」，期盼基隆成為無毒城市。

林右昌指出，基隆致力防制毒品危害，並配合法務部調查局、地檢署、海巡、校外會等單位查緝毒品，打擊毒品犯罪，不遺餘力。但他指出，毒品防制關鍵在校園，近年有向下、越來越年輕趨勢，除巡迴校園宣導，而衛生局今年結合VR裝置體驗、調配類似毒品氣味教具，希望讓大家體驗並瞭解毒品對身體傷害。

衛生局強調，基隆市毒品危害防制中心，除個案管理師辛勤追蹤輔導，市府各局處分工努力，截至今年九月不論初犯或再犯者，都比前二年減少許多，在初犯部分若按照平均數，預估可減少30％約100人。民眾如有毒品相關問題，可洽詢基隆毒品危害防制中心2456-5988，或24小時免費諮詢(戒成專線)0800-770-885。

活動將於文化中心還有二天展出，現場更安排民眾戴上VR裝置，進入虛擬毒品實境，吸引民眾排隊體驗，更展出調配類似毒品氣味的模擬教具，還有毒品對人體傷害的醫學影像大公開、從女性受害角度介紹對下一代影響等資訊，運用結合視、聽、嗅覺，讓大家成為社區防毒尖兵。

(中時 )