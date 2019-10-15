「螳螂百科」王遠騰(左起)、「被蝴蝶養大女孩」陳亭予，因為從小喜愛昆蟲，透過特殊管道錄取興大昆蟲系。(興大提供／林欣儀台中傳真)

3歲大時，1隻螳螂跳到了他的眼前，也跳進了他的生命！投入螳螂研究10來年、飼養螳螂也接近10年的王遠騰，因為對螳螂的喜愛、進而開始研究各項昆蟲，為更深入研究，他參加特殊選才管道，順利錄取中興大學昆蟲學系。而有「被蝴蝶養大女孩」之稱的陳亭予也同樣錄取興大昆蟲系。

提到對螳螂的喜愛，王遠騰說，真的就是從3歲時那隻螳螂開始，開啟了他的昆蟲世界，也因為喜愛，在國小二年級就看遍了學校圖書館內昆蟲相關書籍，之後更延伸至兩棲類、爬蟲類與環保等相關領域。

5歲就開始養螳螂，王遠騰說，台灣原生種的螳螂約有20種，其中18種他已經都養過，而高二時在住家附近抓到了台灣罕見的「狹翅大刀螳」，更加深對螳螂研究領域的堅持，最近開始跟著興大昆蟲系團隊進行昆蟲採集、檢查標本等工作，未來希望出版台灣螳螂圖鑑，分享自己的心得。

陳亭予從國小三年級投入生態導覽，並參與蝴蝶園、昆蟲館生態解說，她說，父母對自己採用開明的教育方式，父親更常用家常器材改造合成工具，這些無言的支持對她影響很深，未來希望學習更多昆蟲專業知識，能投身生態教育推廣。

興大指出，學校從4年前開始推動特殊選才招生管道，透過面試、書面審查等方式了解學生的學習動機，5年來已招收140名特殊選才學生，盼藉此讓學生達到適性發展。

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