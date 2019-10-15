墨西哥又發生毒梟幫派血腥殺人案件，這次受害對象是警察，總共造成14名警察慘死，事故現場還留下猖狂訊息，警告警方勿和敵對幫派合作，否則將繼續攻擊行動。

一列墨西哥警察車隊8日值勤途中突遭武裝份子埋伏掃射、縱火，造成14員警慘死，現場遺留販毒集團的恐嚇訊息，威脅警方勿和敵對幫派合作。

綜合法新社、英國廣播公司（BBC）、英國《每日郵報》（Daily Mail）、《紐約時報》（New York Times）等媒體報導，當地時間14日上午8時左右，一列由41名員警組成的車隊正前往墨國中西部米卻肯州（Michoacan）阿基利亞市（Aguililla）一處民宅，準備運送一名婦人及女童前往法庭為家庭暴力案件作證，不料車隊在路途中遭遇武裝分子埋伏，從車隊後方開槍連環掃射，突襲共造成14名員警身亡、3人受傷，2輛警車慘遭縱火、燒成廢鐵。

遭燒毀的警車。（圖／路透社）

遭燒毀的警車。（圖／美聯社）

畫面顯示，數名員警被發現倒在草地上，明顯氣絕身亡，身上還留有血跡，一輛警車車身彈孔累累。警車上還留有2張海報，墨國販毒集團哈里斯科新世代集團（Jalisco New Generation Cartel）坦承犯案，並且警告警方別再和其他敵對幫派合作，否則他們將持續進行殺戮行動。不過墨國警方表示，還要進一步確認海報訊息的真實性。哈里斯科新世代集團的首腦一周前才遭米卻肯州警察殺害。

米卻肯州除了是墨西哥酪梨的重要產區，也是許多販毒集團、黑幫犯罪組織的發源地，2006至2012年間的毒品戰爭中，該州經歷了最血腥、黑暗的日子，至今暴力攻擊事件也沒停過。今年8月上旬，當地才又爆發幫派血腥內鬥，一座公路橋上清晨突然懸空掛著9具遺體，當中部分遺體身體半裸，警方隨後又在附近道路發現另外10具屍體，他們身體多被肢解或是遭多枚子彈打穿，當時橋上也掛著布條，說明受害人是當地販毒集團Viagras成員，哈里斯科新世代集團也坦承犯案。

(中時電子報)