日前台中大雅違章工廠大火造成兩名消防員殉職，立法院昨日黨團協商，將修改消防法，納入資訊權、調查權、退避權，保障消防員。但國民黨籍立委林為洲今日質詢時指出，之前通過的工輔法給予違章工廠寬限期，未登記的違章工廠2年內才需要申請納管，兩年內如果又有違章工廠發生火警，消防員仍無法掌握現場資訊。

林為洲指出，包括2015年桃園新屋保齡球館火災，6位消防員罹難，乃至於本次大雅事故，都是違章工廠，違章工廠變成救災大問題，基層消防員甚至宣稱違章工廠是消防員火葬場，常造成重大傷害。本次消防法修改，資訊權指的是救災時需要相關資訊，包括內部平面圖、危險物品分布等，但工輔法給予寬限期過長，最快也要兩三年才能拿到相關資料，倘若兩年內又發生類似大雅違章工廠的火災事故，屆時消防員實際上仍無法掌握資訊權。

對此內政部長徐國勇宣稱昨天協商完成後，一旦消防法修正案二三讀通過後，有罰則與強制性之下，資料取得速度就會加快。但林為洲直言，依照法律還是要兩三年，速度依然不足，兩三年內不知道還會出現幾次違章工廠失火事故，因此請內政部和消防署提出改善措施。

據經濟部之前估計，全國範圍內，具有一定規模應登記未登記的農地違章工廠有3萬8千多間。

(中時 )