桃園市衛生局統計，今年5月到9月，愛滋個案通報有81位，去年同期則是97位，雖然已有下降，不過還是提醒民眾注意，包含正確、全程在性行為時使用保險套。衛生局也說，目前也有匿名篩檢，擔心個資洩漏的民眾，也可以利用。

衛生局表示，今年5月起，每個月有12、13、18、21、17件愛滋個案通報，其中7、8月較多，是因為透過多元管道推廣安全性行為和自我篩檢。舉例來說，有在火車站設攤，鼓勵民眾進行愛滋檢查。不少民眾透過管道得知進行檢驗，發現感染愛滋，才會數量較高。

疾病管制科科長葉潔瑩指出，民眾要預防愛滋，最好的方式還是全程、正確在性行為使用保險套，她說，部份民眾可能會在性行為的中期、後期才使用保險套，如此就會有傳染的風險。

她也說，目前在衛生所可以自費購買愛滋試劑，民眾可以選擇在衛生所，由衛生所人員協助，進行愛滋篩檢，若是擔心個資被發現，試劑也有使用說明書，民眾可以帶回家中進行篩檢。若發現結果呈陽性，再去醫院進行詳細檢查。

(中時 )