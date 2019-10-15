在歌唱節目《聲林之王》闖出好成績的李佳歡，即將在11月推出全新專輯，他有個歌手姊姊李佳薇，被問到是否常常會被拿來跟姊姊比較？李佳歡說，從小姊姊成績好，是學校風雲人物，曾有段時間很在意，總認為人家是因為我姊姊的成績好，所以才給我好成績，「但成績明明就是我自己考的」，但後來轉念認為姊姊是家人，永遠不變的事實，此外自己說「我比姊姊可愛啊，現在放寬心了」。

來自馬來西亞的李佳歡有4個姊姊，依序大她14歲、11歲，李佳薇是最小的姊姊大她7歲，自嘲好像「有4個媽媽，每個都會管我」，但現在長大後開始有主見。而兩姐妹在台灣發展，若晚回家姊姊是否會擔心？李佳歡爆料，曾有一次在錄音室待到12點，姊姊來電她以為是關心回家沒，沒想到一接起來「你在哪，可以幫我遛狗嗎？」，讓她很心碎，立刻在IG上抱怨，沒想到姊姊又傳訊息來「不要在公開場合抱怨我」，姊妹逗趣互動笑翻大家。

姊姊李佳薇聲線屬於高亢爆發，李佳歡則是乾淨甜美嗓音，李佳歡說，「一定是姊姊唱比較好，因為她唱那麼多年，但我也很努力創作」，即將推出新專輯，李佳歡開心地說，過去爸爸過去時常分享姊姊的報導或影片，「現在爸爸也會轉發我的影片，變成我的頭號粉絲了」，也透露新專輯將有一首歌是和姊姊一起創作。

(中時 )