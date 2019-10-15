李佳歡11月將推出首張個人專輯，過去曾赴英國曼徹斯特大學攻讀法律系，本身熱愛唱歌的她，畢業後為了圓夢，追隨姊姊李佳薇腳步來台，參加《聲林之王》歌唱比賽展露頭角，她坦言赴英國留學花了將近300、400萬元，幾乎都是家人幫忙出錢，曾覺得「浪費這麼多錢去買一張法律文憑，結果竟然跑來唱歌」，但媽媽鼓勵她，學習到的知識是在腦海中，李佳歡笑說，現在看文件都會從頭看到尾，「包括經紀合約也是看得超仔細」。

「我去英國第一年胖了10公斤，壓力很大，很怕自己考試不及格，浪費家裡錢」。在國外念書時，李佳歡聊到教授常約小組討論，輪流要學生回答「你覺得這麼法律要不要修改」，過去在亞洲式填鴨教學下習慣背書，加上自己是理科生出身，習慣算完習題後對答案看自己是否寫對，但讀法律系沒有標準答案，她坦言一開始不習慣，後來英國教授鼓勵下讓她勇於回答，「想怎麼說都可以，只要能說服我」。

李佳歡說，在英國擔任律師、月薪約3000英鎊（約新台幣11萬5353元），如果要考律師執照，需要花1年時間，考上後還要實習9個月，等於花2年時間，「我可能會直接當律師，不會有任何機會在唱歌」，但為了追夢，請家人給她一年時間讓她來台。剛來台時生活開銷完全靠姊姊，她感謝姊姊指導她唱歌外，也帶她到錄音室觀摩、演唱會擔任嘉賓訓練膽量，甚至時常幫單身的她約局、介紹男生。

(中時 )