韓女團「f(x)」前成員雪莉14日驚傳輕生，昨雪莉突然被發現離世，警方當晚已排除他殺可能，透露在她家中發現的記事本當中，她最後寫下「痛苦」二字。
韓演藝圈多組藝人因此將行程調整或是取消，而她的圈內好友與曾共事的藝人紛紛在SNS上表達悼念之情，今年曾傳自殺未遂的具荷拉則在IG發文「在那世界裡，就做真理（雪莉本名）想做的吧。」並PO出包括閨蜜同床的兩人合照。
그 세상에서 진리가 하고 싶은 대로 ..
A post shared by 구하라 (@koohara__) on Oct 14, 2019 at 7:55am PDT
f(x)時代的隊友Amber當晚在IG限時動態PO出黑圖，發文「因最近的事情，我將暫停原訂活動。對大家非常抱歉，謝謝關心。 」並取消了原預定15日公開新輯《X》相關活動。
雪莉風格走偏 粉絲怪罪崔子
曾與大她14歲的饒舌歌手崔子間有過4年情史，崔子本身也是經常有脫序行為的媒體常客。
兩人熱戀後，雪莉行徑與表現風格突變，從原先的清純轉為性感，隔年她退團後沒多久便開始大解大放，「做自己」做到令人瞠目，IG圖文放閃外，還曾貼無胸罩激凸照。
2017年，她在電影《real》中狂露點、並與金秀賢有激情火辣床戲，嚇到一票粉絲，當時即有不少言論認為，這都是崔子帶給她的巨大影響。
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(中時 )
#雪莉
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