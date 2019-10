韓女團「f(x)」前成員雪莉14日驚傳輕生,昨雪莉突然被發現離世,警方當晚已排除他殺可能,透露在她家中發現的記事本當中,她最後寫下「痛苦」二字。

韓演藝圈多組藝人因此將行程調整或是取消,而她的圈內好友與曾共事的藝人紛紛在SNS上表達悼念之情,今年曾傳自殺未遂的具荷拉則在IG發文「在那世界裡,就做真理(雪莉本名)想做的吧。」並PO出包括閨蜜同床的兩人合照。

그 세상에서 진리가 하고 싶은 대로 ..

f(x)時代的隊友Amber當晚在IG限時動態PO出黑圖,發文「因最近的事情,我將暫停原訂活動。對大家非常抱歉,謝謝關心。 」並取消了原預定15日公開新輯《X》相關活動。

雪莉風格走偏 粉絲怪罪崔子

曾與大她14歲的饒舌歌手崔子間有過4年情史,崔子本身也是經常有脫序行為的媒體常客。

兩人熱戀後,雪莉行徑與表現風格突變,從原先的清純轉為性感,隔年她退團後沒多久便開始大解大放,「做自己」做到令人瞠目,IG圖文放閃外,還曾貼無胸罩激凸照。

2017年,她在電影《real》中狂露點、並與金秀賢有激情火辣床戲,嚇到一票粉絲,當時即有不少言論認為,這都是崔子帶給她的巨大影響。

雪莉(左)與崔子有段轟轟烈烈的戀情。(取材自網路)

