90歲的吳海謀每個月都要到關山鎮，給80歲的梅子阿姨剪頭髮，已持續53年。（吳漢俊提供／莊哲權台東傳真）

半個世紀的剃頭情緣！90歲的吳海謀盡管行動不便，還是堅持要來回100公里，到關山鎮給80歲的梅子阿姨剪頭髮，老先生的兒子吳漢俊說，父親從1966年迄今，每個月都要來這裡1次，除了信賴梅子阿姨的技術外，更重要的是念舊，梅子則笑說「這個頭我剪超過600次了」。

在古寧頭戰役中斷右臂的吳海謀乖乖坐在理髮椅上，梅子動作俐落地幫他剪髮、修臉、刮茸毛、掏耳朵，台東專科學校祕書吳漢俊說，父親53年前搬到關山鎮，就開始到梅子理髮店理髮，後來也帶著他們3兄弟一起來，吳家3代都給梅子阿姨剪過頭髮。

吳漢俊說，12年前他們從關山搬到台東市區，父親唯一的堅持，就是要回到梅子理髮店理髮，來回逾百公里，國慶連假期間，父親吵著要理髮，卻塞在車陣中，父親擔心影響梅子午休時間，非常焦慮，到了店門口才笑逐顏開。

吳漢俊扶著父親進到店裡，梅子碎唸「叫你不要來，都這麼老了，跑這麼遠幹嘛」，她說，從民國55年到現在，吳先生每個月都會到店裡理髮，已經有53年了，「這個頭我剪超過600次了」。

「縱使行動不便，也要把頭交給您」，整理門面後，老先生滿足、開心地回台東市，吳漢俊說，2位白髮蒼蒼的老人逾半個世紀的剃頭情緣，50餘年的老交情，有著濃濃關山情。

(中時 )