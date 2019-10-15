民進黨主席卓榮泰15日下午1時許，抵達苗栗通霄競選總部，與縣黨部主委杜文卿等人，替海線立委候選人羅貴星輔選。（巫靜婷攝）

民進黨主席卓榮泰15日抵達苗栗通霄競選總部輔選，選民熱情合照。（巫靜婷攝）

民進黨主席卓榮泰15日到苗栗，與縣黨部主委杜文卿等人，替2名黨提名立委候選人徐定禎、羅貴星，及總統選情加溫，下午1點到通霄競選總部造勢，除了以香港為例，強調台灣人民不接受一國兩制等，也希望選民堅定將羅送進國會，並暗酸現任藍營立委陳超明是政治變色龍，問政是「幽默有餘、內容不足」，砲火十足。

卓榮泰批陳超明，從政之路從藍變綠再變藍，跳來跳去，而羅貴星則是一路堅持，卓除了再次操作亡國感，也猛批老同事陳超明的質詢「只能大笑3聲，聽完沒有內容，又再嘆氣3聲」，希望這次選民能夠選出踏實、努力、認真的立委。

卓榮泰大玩姓名哏，他以山線徐定禎的「定」、海線羅貴星的「星」，向選民喊話要讓蔡英文吃下定心丸，他指出，要穩固過去綠營在通苑地區勝利的傳統，若立委2人選得好，等同替蔡打下強心劑，不分山海線，苗栗採大聯合作戰區，一起拉票，票才會起來，喊出要「總統、立委、政黨」3票全拿。

卓榮泰指出，身為黨主席，他肩負任務全力輔選，73個選區中，苗栗是目前輔選的第24個選區。卓大誇羅貴星擔任2任議員期間，光是地方服務案件就高達3000件、幫助過600個家庭，並點出羅攻讀取得中原大學工業與系統工程博士學位，仍不忘議員問政本分，猛打學歷牌。

(中時 )