韓國瑜正式請假拚大選 高唱「我現在要出征」

莫忘世上苦人多！高雄市長韓國瑜15日宣布明日起請假，市府事後補充，市長扣除有薪事假，其餘都是無薪事假，換算至明年1月11日止共有19萬7378元薪資，將全部捐給高雄市社會局急難救助專戶。

韓國瑜自16日起正式請假，高市新聞局表示，根據統計，其中108年有13天休假、1天有薪事假，109年 7 天休假，其餘均為無薪事假。

從明天起換算至109年1月11日選舉投票日止，包含假日共有19萬7378元薪資，韓國瑜將全數捐給高雄市社會局急難救助專戶，且請假期間不支領特支費。

(中時 )