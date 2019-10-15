新北市長侯友宜15日下午視察八里區各項工程，對於台北市長柯文哲14日在議會表示，汐止民生捷運線「等我有空再處理」、捷運線是盲腸段引發軒然大波，侯對此回應，其實對柯文哲交通非常重視，雙北早在三年前就達成共識，現在只等11月初環評送審交通部通過後，汐止到東湖段雙北就可合作施工，會和柯齊力創造大台北交通網。

媒體詢問新北市是不是要拿回捷運線主導權？侯表示，雙北的交通網共識至今未變，柯文哲其實非常友善，也非常了解雙北共生共榮的生活圈，雙北未來一起努力。

面對柯文者說「汐民線是盲腸」侯友宜笑著回應，「盲腸有盲腸的功能，每個器官都有每個器官的功能」，對汐止人來說捷運是大動脈，大家雖然對器官認知不相同，但目的只有一個，就是希望身體健康。

媒體詢問，今天韓國瑜正式請假準備總統大選，未來有可能來新北，侯是否出來輔選和交流？侯一貫回應，接下來要面對議員們的總質詢，現階段依舊是要好好拚市政。

(中時 )