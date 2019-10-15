總統蔡英文今日赴新竹為民進黨立委參選人鄭宏輝造勢，蔡英文表示，新竹市民是全台平均年齡最低的地方，政策中的重要項目之一就是給予0到6歲的小朋友，全面性照顧。執政3年來，相關預算從200億元提高到600億元，未來還有另一個階段的擴大政策，讓預算規模可以減輕年輕父母照顧的負擔。

蔡英文表示，過去幾年來，0到6歲照顧體系已陸續到位，目前0到2歲的托嬰，2歲到6歲的托幼照顧﹐現在透過公共化、準公共化的過程，已經大致建置完成，後續政府會以預算、財源的籌措情形來持續增加。

蔡英文在民進黨立院總召柯建銘、鄭宏輝、獸醫公會理事長林聞櫃及地方黨公職陪同下，出席「我愛毛孩」毛小孩見面會。她表示，作為政治人物以來，她參加大大小小的活動，今天這是她最喜歡的一種活動。蔡英文笑稱，她養的兩隻貓體型龐大，現在在外面看到體型小小、可愛的貓，是不一樣的感覺。

(工商 )