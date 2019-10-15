民進黨市議員質疑，台中市足球運動休閒園區因變更位址，導致中央補助款4億4940萬元遭收回，市長盧秀燕為什麼要推翻前市府的決定？（盧金足攝）

國民黨市議員黃馨慧、黃建豪表示，足球運動園區選址落腳南屯，呼籲市長盧秀燕早日動工，提供一處國際標準場地、培育人才、發展足球運動及相關產業。（盧金足攝）

台中市足球運動休閒園區興建計畫案，去年原基地位於北屯文中小6用地，面積開發逾5公頃，環境影響評估約需2年，預期將超過前瞻計畫執行期限，導致推動困難，新市府為加速時間，並考量各區運動設施均衡，將基地遷至南屯文中小用地，北屯原址興建小巨蛋，運動局長李昱叡15日表示，該基地面積4.7公頃，新案資料已提報體育署，將全力爭取中央挹注資源推動。

市議會針對台中市足球運動休閒園區興建工程進度及規劃等專案報告進行討論。市議員林祈烽、黃健豪、朱元宏、黃馨慧、江肇國、曾朝榮、劉士州、陳淑華、賴佳微等人關心市府規劃進度、土地取得及期程，希望全力推動。

台中市足球運動休閒園區從北屯遷到南屯，今天成為議會藍綠焦點，議員曾朝榮憂心中央預算助遙遙無期，還以前朝選舉大輸20萬票為例，這次如果逆民意，可能也會重蹈大輸20萬票覆轍，要市長盧秀燕向新北市長侯友宜看齊，有擔當

，不要前朝做的逢龍必反，四年後不要變成空洞口號。

台中市足球運動休閒園區因變更位址，導致中央補助款4億4940萬元遭收回，市議員林祈烽質疑，此案在2018年就已定案，市議會也在去年同意墊付市府的自籌款，市長盧秀燕為什麼要推翻前市府的決定？

林祈烽表示，足球不分藍綠，立委張廖萬堅月初也在立法院質詢教育部長，為台中市爭取這筆補助預算，台中真的需要一座國際標準足球場，希望市長和運動局長要努力向中央爭取，讓足球場能早日動工興建。

建設不分藍綠！市議員黃馨慧、黃建豪表示，不論是北屯巨蛋、足球運動園區，甚至是水湳經貿五大亮點工程，經過四年建設，進度嚴重落後。如今足球運動園區選址落腳南屯

，呼籲盧秀燕早日動工，提供一處國際標準場地、培育人才

、發展足球運動及相關產業。

黃馨慧說，台中市共計有18所學校發展足球運動，像是西屯區國安國小足球隊拿下亞太盃青少年足球錦標賽U12組冠軍；南屯黎明國中14年前成立足球隊體育班，拿下7座以上全國冠軍；惠文高中更是重要足球運動領頭羊，這麼多優秀人才為國(市)爭光，就是欠缺一座國際標準球場練球與比賽。

黃馨慧強調，既然該案運動局持續、積極推動中，市府考量交通便利，選定南屯文中小用地(單元五)興建足球園區，該處市地重劃是否可以提早完成規劃？並用12萬分誠意說服教育部體育署同意移地後相關計畫補助？

市長盧秀燕表示，該案計畫原基地位於北屯區文中小6用地，這裡最早並不是規劃足球園區，而是北屯國民運動中心

，北屯民意希望恢復作為運動中心，市府順應地方民意，並另覓適宜地點興建足球運動休閒園區，土地沒有問題，感謝議會保留預算，只要中央同意繼續保留經費，推動沒問題。

盧秀燕強調，她曾是全國足球協會副理事長，這會是一個「成功的計畫」，沒有人比她更想全力推動。

李昱叡說，為了加速推動足球運動休閒園區，今年2月他北上進行專案報告，3月體育署也進行過會勘，中間也要求市府提報過一次修正計畫，市府持續與中央聯繫報告，期間中央均未表示計畫會因換址遭撤銷。

李昱叡強調，新案資料已於10月14日提報體育署，昨日他向體育署長報告，後續全力配合中央審查作業，積極推動。

足球運動休閒園區結合亞洲足球聯盟監事委員彭臺臨、體育大學教授趙榮瑞等專家學者共同合作，並參考亞洲足球聯盟的標準，由原ㄇ字型場館調整成口字型專用足球場，將原6000席觀眾席提升成1萬席，未來可供5至11人制等不同足球賽式級別使用。

他指出，原規畫在北屯的足球場興建經費七億，新的場址位在南屯，總提報計畫經費計12億7372萬元，若獲中央核准補助60％約7億6423萬元，市府自籌5億949萬元，預計2020年啟動遴選PCM專案管理發包程序，為縮短完工期限及提高效率及品質，採用統包方式辦理，並逐年編列於2020年4590萬元，2021年前提報12億2782萬元，分三年編列，預計2023年底完工。

台中市運動局表示，未來計畫獲得中央核定後，將依據程序提出追加預算，盼府會共同支持推動足球運動休閒園區興建計畫。

(中時 )