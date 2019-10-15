民進黨籍立委余天今日質詢時宣稱遇到一些中小企業主和勞工反映，自從一例一休開始 對中小企業影響很大，他們指出中小企業努力找到訂單想要趕快完成時，卻因為一例一休限制，雇主不敢叫員工來怕被密告，有的勞工想多賺錢也沒辦法，是否可以在不違背勞基法母法下，利用解釋令、函釋，幫助他們解決問題？對此行政院長蘇貞昌正面回應，表示已針對過去規定檢討，不用修法的盡量在改了。

蘇貞昌指出，各行各業情況都不同，遠洋企業出海六七天才能到遠洋，中間都在睡覺，到了才開始工作，不同行業應該適用不同規定，因此今年他去屏東時就宣布漁船船員不適用一例一休規定(改為適用勞基法84之1條的責任制)，應該萬事有原則也有例外，余天說得有道理，不同行業應該訂出彈性。

余天追問如今有甚麼方法可以解套？蘇貞昌回稱政府這段時間針對過去太理想企圖保護勞工定太細的規範，已在檢討，有很多已經在修改了，有些可能要修法有些不用，不用修法的盡量在改，要修法的要等整套修法內容出來後送到立法院。政府經過實務經驗後，認為要尊重各行各業，讓各行各業有彈性。蔡英文總統已經知道對過去訂太死的地方要檢討要改。

(中時 )