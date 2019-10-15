SBL第17季即將在12月點燃戰火，由中華籃協舉辦的第一次洋將選秀會15日登場，結果只有九太與台啤捧場，現年30歲，打過加拿大與卡達聯賽的塞申斯(Franklin Session)成為狀元郎，巴克利(Kentrell Barkley)則是榜眼。

這次來台參加選秀的17位洋將，上賽季短暫待過活塞的洛夫頓(Zach Lofton)、效力過太陽與老鷹的迪容湯普生(Dijon Thompson)、打過山貓、鵜鶘與拓荒者的索瑟蘭(James Southerland)資歷最顯耀。

不過中華隊總教練帕克卻認為塞申斯、杭特(Marlon Hunter)、洛夫頓、馬汀(Malik Martin)以及華盛頓(Curtis Washington)打SBL應該會有好表現。

今日上午進行了一場對抗賽，效力於白隊的塞申斯與巴克利雖然以90比93落敗，但塞申斯15投11中，攻下27分、7助攻、5籃板，巴克利15分、3籃板。

這次洋將選秀順序是依據SBL上季戰績來定，擁有第一選秀權的台銀決定放棄，重返SBL的九太在經過思考後選擇了塞申斯，緊接著裕隆和璞園也棄權，台啤則挑選了巴克利，隨後九太和台啤放棄了第二輪選秀，破天荒的第一次洋將選秀就此結束。

三位擁有NBA資歷的洛夫頓、迪容湯普生以及索瑟蘭都沒能獲得5支球隊的青睞，甚至帕克看好的杭特、馬汀與華盛頓也只能黯然離開台灣。

塞申斯表示，這兩天在台灣的測試感覺很好，自認有實力在SBL站穩腳步，也是有競爭力的球員，能夠幫助球隊贏得比賽。

巴克利說，雖然之前不了解台灣SBL聯賽狀況，既然報名參加這次選秀，而且被球隊選中，所以有信心打好每一場比賽。

九太總教練劉嘉發表示，原本就有打算挑一位後衛，今天在對抗賽中塞申斯不但有速度，有破壞，而且還有得分與助攻的能力，是一位不可多得的後衛好手，希望他能夠幫助隊內兩位小將成長茁壯。

台啤教練王建惟說，巴克利有對抗性，而且打法也相當積極，期盼他來到球隊之後能成為球隊在爭奪勝利時候的關鍵人物。

台銀教練陳國維表示，「知道放棄第一選秀資格對於籃協很不利，但球團在考量後決定放棄，最主要原因就是「誠信」，目前的兩位洋將配合度相當高，是我待在台銀10多年來看過最好的洋將，所以在穩定的考量下決定保留現有的兩位洋將。

陳國維說，感謝籃協安排這次洋將選秀，本來最看好的兩位洋將沒來，其他幾位也不錯，雖然這次沒有挑選，但往後如果有需要的話就能直接聯絡，不需要再「瞎子摸象」了。

(中時電子報)