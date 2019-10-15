今年是葛飾北齋逝世170年，作為江戶時期最重要的浮世繪畫家，葛飾北齋的作品不僅榮列世界名作，藝術風格還曾深刻影響歐洲畫壇，時藝多媒體明年初將推出「江戶風華-五大浮世绘師展」，近期限時推出單人門票買一送一優惠，以行動紀念藝術大師。

葛飾北齋的《富嶽三十六景》名聲遠揚，其中《凱風快晴》、《神奈川沖浪裏》更是名列浮世繪史中三大傳世名作之二，華人對他亦不陌生，魯迅與周作人都曾對北齋的版畫表達過鍾愛與推薦，魯迅曾言：「恐怕還是北齋適合中國一般人眼光。」他創作生涯中除了對富士山情有獨鍾，不少中國元素亦成為其創作主題，如他曾創作《中國勝景圖》，中國神話中的瑞獸龍，或捉鬼的鍾馗，也在其作中可見，且上海社會科學院助理研究員王韌研究指出，北齋的龍從筆墨、形象和構圖來看，皆與南宋畫龍名家陳容近似，皆有「三停九似」的特徵。

北齋14歲開始學雕版印刷，18歲開始跟隨浮世繪師勝川春章學畫，但尋求變化的北齋，除了傳統浮世繪技法，也嘗試在畫風上吸收西洋畫家的用色及焦點透視的技法，最終離開了師門勝川派，並隨之捨棄了勝川春郎這一名號，這在當時將終身雇佣視為社會道德的日本社會，無疑是震撼之舉，但他不守成規的個性也在名號上表露無疑，在他的職業生涯中，曾更名30次，包括：畫狂人、畫狂老人、北齋為一、葛飾戴斗、雷斗、雷震等。

北齋雖創作多產，但實則到19世紀初期的10內他的創作才達高峰，在他60歲後逐漸出名，此前北齋困苦時甚至曾販賣辣椒糊口，作為庶民畫家，僅管創作量高，但北齋的生活狀態並不寬裕，據載當時4文錢一個的大福餅，他也都等好友帶著餅去看望的時候，一口氣吃七、八個，把掙來的錢多數都用在了畫材上。

時藝明年1月18日起推出「江戶風華-五大浮世绘師展」，以葛飾北齋為代表，展出逾百幅經典浮世繪作品，帶觀眾一探藝術史上的和風瑰寶。

(旺報 )