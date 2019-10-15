曾和安以軒合作古裝大戲《獨孤天下》的「最帥國師」徐正溪，近期戲劇作品不斷，他在日前接受訪問，談到過去曾到台灣宣傳《大漢賢后衛子夫》，很想念台灣，並表示「有機會去台灣的話想逛逛夜市！」。

最帥國師徐正溪新戲台灣上檔，喊最想來台灣夜市吃美食。（圖／翻攝自微博）

在古裝大戲《獨孤天下》中飾演霸氣的國師，深受劇迷喜愛，但卻是悲慘結局，在另一部古裝大劇《鳳弈》裡，徐正溪再次愛不到女主角何泓姍，讓不少粉絲感覺編劇太過殘忍，這樣帥的人怎麼可能沒人愛？紛紛留言要帶他回家照顧。

在多部劇中都虐愛的徐正溪，在接受影音平台專訪時，他被問到現實生活如果真遇到如劇情般發展，即使無法在一起，也願意一直守護對方的人嗎？徐正溪則說：「算是吧！畢竟感情不是單向的，如果對方無法跟我一起，我應該會選擇祝福她，和她保持距離。」。拍攝《鳳弈》時，印象最深刻的是什麼橋段？徐正溪說：「印象最深刻的是戰爭戲！因為拍攝時正好是橫店最熱的時候，這是我第一次拍戲拍到中暑，所以印象很深刻！真是很不好意思…，所幸在劇組努力下，呈現的畫面效果很好，都是大家的功勞！」。

徐正溪在《鳳弈》的劇照。（圖／LiTV提供）

問到自己比較喜歡哪種造型？「其實不管時裝還是古裝，我都可以，主要還是看劇本跟角色設定，不過大家似乎更喜歡我古裝扮相多一點哩！」徐正溪笑說。徐正溪可謂是產量特高的演員，目前在大陸熱播的勵志好劇「十年三月三十日」佳評爆棚，接著懸疑劇「痕跡」也進入殺青階段，戲裡飾演法醫的他，以專業技能屢破奇案，日前劇組公布部分花絮，其帥氣造型與角色設定受到粉絲喜愛，成為2020年最期待播出的戲劇之一！日前他也成為知名國際護膚品牌大陸區大使，人氣可謂扶搖直上！

徐正溪在新戲《鳳弈》的劇照。（圖／LiTV提供）

作品成功擴散到各地，即使拍攝工作緊湊，徐正溪有空仍會關注粉絲，「我沒忘！非常謝謝大家的支持！希望未來有機會，能親自到台灣來跟各位見面，想想上次到台灣，是宣傳戲劇『大漢賢后衛子夫』了！」徐正溪還表示，對台灣印象最深的除了粉絲熱情外，其次就是應有盡有的美食，「有機會去台灣的話想逛逛夜市！哈！」。

(中時電子報)