藝術融入社區，苗栗縣通霄國小美術班畫展在英才書院展出。（巫靜婷攝）

愛的小語看見師生間良好、友愛的互動，優勝作品同步於英才書院展出。（巫靜婷攝）

藝術融入社區，苗栗縣通霄國小美術班畫展在英才書院展出。（巫靜婷攝）

苗栗縣通霄國小美術班辦學20餘年，近期由教育處指導，在後龍鎮英才書院辦理2019年聯合成果展覽，共展出30幅色彩飽滿、情感真摯的畫作，與縣府日前舉辦「報告老師！我愛您！」愛的小語大聲說徵選作品相呼應，陽光灑進靜謐的書院備顯溫情。

通霄國小美術班展覽重點以繪畫類作品為主，可見學生依據生活經驗，畫出心中所想，以景喻情，以物喻事，分享生活點滴，自由揮灑創作，校長彭鴻原指出，通霄國小美術班教學目標，著眼於學生藝術氣息的養成，希望能透過多元藝術的教育，培養出健全人格。

彭鴻原表示，學校承辦全國美術比賽苗栗初賽，這次成果展出30幅作品為3到6年級學生的創作，美術班課程不侷限技術本位的素描、水彩、版畫等，而是利用教師專長進行協同教學，開設藝術欣賞、生活藝術、數位藝術、複合媒材等，盼藝術由個人做起，進而影響親友，提升社區藝術文化氣息。

本展出由教育處指導，社會教育科表示，展期自即日起至10月31日止，逢周一休館，愛的小語包含國小低中高年級組、國中組及高中組等5組，共計2682件參賽，創歷年新高，最後脫穎而出225件作品，作品字裡行間流露學生對老師情感，令人感動。

(中時 )