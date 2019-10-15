國民黨總統參選人韓國瑜近期民調落後蔡英文總統，韓今天宣布請假投入總統選舉，外界關注韓國瑜未來選戰策略。國民黨副秘書長兼代理組發會主委杜建德今天下午與媒體茶敘時嚴正駁斥，指外行人看熱鬧，內行看門道，沒有民調低迷這件事情。

韓國瑜請假後，下鄉之旅明天從國境之南出發，為挽救民調落後蔡英文，韓辦日前聲將調整選戰節奏，下午媒體茶敘會上，話題大都圍繞在黨中央與韓辦的角色分工，以及選戰策略的方向。

杜建德提出兩項贏的策略，首先韓國瑜與黨中央是相輔相成，合而為一；由於立委選舉是單一名額，如同小縣長，不是當選就是落選的零和遊戲，因此總統與立委選舉要聯合作戰。他補充，為了有效溝通協調，避免多頭馬車，由國民黨選動部主任黃碧雲擔任黨中央與韓辦聯繫窗口。

杜建德指出，所有輔選過程難免會意見不一致，到後來都沒問題，試問哪個輔選能夠從一而終，這不可能 ，一定是互相溝通調和，到後來目標一致就成功，現在民調高低現不重要，投票當天贏才是贏。

至於吳敦義不願接任競總主委，杜建德緩頰，這說明國民黨人才濟濟，吳敦義必須領導並指揮調度全黨輔選事宜，包含溝通協調、地方整合，這些吳都要花時間去做，擔任競總主委不是重要問題，有適當的人就可以，因此吳說可當榮譽主委，這並不能解釋成基層很熱，高層不挺。

杜建德反問「民進黨主席有接任蔡英文競總主委嗎」，國民黨輔選節奏穩健有步驟，至於一切紛擾逐漸歸一，國民黨歷次選舉都是百家爭鳴，但沒有關係，到後來藍的就是藍的，如同兄弟最後都會整合成一家人，一定沒問題。

面對媒體追問選舉策略，杜建德坦言，希望大家能夠諒解，輔選過程眉眉角角，部分整合內容不能對外公開，選舉就是綿密的組織網、溝通協調斡旋以及調和鼎鼐，愈接近投票日就代表愈完成溝通作業，過程紛擾不重要， 最重要的是明年贏了選舉才是決定一切，現在領先是兵家常事。

(中時 )