為新竹市將在2021年舉辦的台灣燈會作準備，並汲取國際成功經驗，新竹市長林智堅近日率團參訪「德國柏林燈節」，林智堅表示，創新、結合古蹟與步行系統是柏林燈節成功的3大要素，2021台灣燈會也要結合城市地景與歷史，讓每位旅客留下深刻印象。

林智堅此次率團出訪歐洲的丹麥、德國，並以4天行程參訪超過13個地點，除參加「哥本哈根文化之夜」，更重要的是參訪「德國柏林燈節」，吸取主辦2021年台灣燈會的經驗。

林智堅也同時拜會德國柏林燈節策展團隊，與策展人Birgit Zander暢談從徵件過程、志工訓練到如何透過燈飾呈現城市特色的巧思。

Birgit Zander擁有長達15年的柏林燈節策展經驗，他說，最早期他是獨自1人寫企畫向觀光部門提案，後來有了團隊再經多年努力，才逐漸成為城市品牌。他強調，最重要的動力，就是「身為柏林人的初心」，要透過光雕藝術與建築，說出屬於這座城市的故事。

林智堅則表示，今年正值柏林圍牆倒下30周年，在燈光節中看見看多作品都圍繞在柏林圍牆的意象，並用不同創作突顯「自由」價值，2021台灣燈會也要結合城市歷史，說出新竹自己的故事。

他強調，新竹市有300年悠久歷史與獨特的科技產業，兩年登場的燈會將會透過「光」的元素、結合光雕，讓新竹市古蹟群展現不同風貌。

而步行系統也是燈節人潮關鍵，林智堅表示，市府團隊在4天行程中，每天步行超過10公里，體驗哥本哈根與柏林兩座城市的步行系統，並結合夜間觀光活動，創造難忘的燈節經驗。

市府同時指出，柏林燈光節策展團隊除了針對硬體技術、城市觀光、行銷推廣等範圍與市府團隊進行交流外，也為市府團隊進行長達兩小時的徒步導覽，從建築選擇到故事取材都傾囊相授，期待雙方在台灣相會，體驗台灣獨有的燈節文化，並透過燈節進行更深度的交流。

(中時 )