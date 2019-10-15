新竹縣尖石鄉後山幅員遼闊，醫療資源缺乏，當地腦血管疾病和心臟病連續三年高居前二大死因，為協助居民早期心臟疾病篩檢成效，馬偕紀念醫院遠距醫療照護中心跋涉1700公尺高山，將穿戴式裝置帶到尖石後山，受檢者僅需約一分鐘內，數據就能傳到山下，由心臟內科醫師協助診斷，評估是否有心臟功能異常。

馬偕醫院副院長、心臟內科資深主治醫師洪大川表示，據秀巒衛生室統計，高血壓是當地居民回診的最大族群，但要能有效控制、追蹤並早期發現，現實有困難。

洪大川表示，心律不整尤其是心房顫動常因為早期症狀不明顯而被忽略，然而一旦造成心衰竭，五年的死亡率高達50％。後山居民有些人一種藥吃了一輩子，或者藥吃完了就不再繼續看診，這些都是導致疾病難以控制的最大問題；而為了鼓勵族人能重視健康，疾病個管與追蹤訪查，也成為秀巒衛生室非常重要且辛苦的工作。

受檢的45歲族人宋衛民表示，這輩子從沒有離開過這片山，但健康不能不顧，聽到馬偕醫院醫療團要來，早就在等著了。

鎮西堡阿棟‧優帕司牧師由於未能有效控制血壓及心律不整，2014年因腦部栓塞而中風，目前身體左側功能受影響，洪大川醫師此行特別前往阿棟家中進行診察，除了將目前服用藥物重新確認之外，更再次提醒務必規律服藥及定期就醫回診，同時也叮囑減少鹽分攝取，從少吃沾醬與減少喝湯做起，阿棟則感謝地說：「守護我們族人的健康就靠你們了。」

(中時 )