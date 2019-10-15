國內掀起的外食快遞風，外送員騎著機車像似「小蜜蜂」搶接單、趕送貨，就在大馬路橫衝直撞，近日短短3天2名外送員及1名無辜路人送命，台北市交通局統計，10月迄今已發生30件外送大小車禍，比例之高已經引起政府單位重視。在電商發達的中國大陸，快遞員路上衝鋒陷陣更為嚴重，深圳地區近日就修法，外送小哥一個月4次交通違規將罰停駛一年處分，希望能遏止這股「快遞之亂」。

台北市警交通大隊18日將邀請各外送、快遞平台業者「泡茶」，共商解決這股「外送之亂」的方法，中國大陸祭出的重罰，或許可以作為參考。

深圳特區報報導，新修訂的《深圳市經濟特區道路交通處罰條例》將於11月1日正式實施，交警部門將敦促相關行業完善行業自律三級管理制度。當月內1次交通違法由企業組織違法騎手停駛1天，2次交通違法由企業組織違法騎手停駛2天，3次交通違法由企業組織違法騎手停駛5天，4次（含4次以上）交通違法由企業將騎手納入黑名單停駛一年。

深圳地區交警統計，今年以來（截至9月底），全市共查處非機動車交通違法71萬宗，其中涉及快遞、外賣騎手交通違法行為共8.4萬宗，主要交通違法行為以走機動車道、不按號誌燈通行、不服從交警指揮、逆向行駛及未按規定備案納管居多。

解決「外送之亂」，大陸交通單位祭出眾罰，可為國內參考。（北市警局提供/吳家詮傳真）

交警部門表示，隨著新條例的實施，將強化對外賣、快遞等末端配送行業的整治力度，重點整治未懸掛備案號牌、未佩戴安全頭盔、走機動車道、沖紅燈、違反規定載人載物等違法行為。

同時，即時列冊騎手資料，完善特殊行業備案管理系統，向各快遞、外賣平臺開放埠，要求各企業主動將所有配送騎手人員資訊導入管理系統並即時上傳，做到即時掌握所有騎手人員資訊。

交警則每週通報騎手累計違法及停駛落實情況，每月通報企業違法率占比及騎手黑名單情況，通過管理系統與企業人員違法資訊進行即時上線，要求停駛期間騎手各平臺均不可錄用，違法騎手參與路面勸導及交通安全培訓。此外，根據條例修訂的內容，交警部門還將進一步加強對外賣、快遞行業騎手事故和違法企業的曝光力度。

(中時電子報)