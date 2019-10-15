更寮國小校長吳沛珊（後排右四）表示，校方每周請到繪畫及書法專家至學校，指導學生進行多元媒材藝術及書法藝術創作。（張毓翎攝）

王海峰向學生介紹自己的畫風及繪畫技巧。（張毓翎攝）

嘉義縣六腳鄉更寮國小為給學生更專業的藝術探索課程，校方從這學期開始，每周請來繪畫及書法專家，指導學生進行多元媒材藝術及書法藝術創作，15日特別邀請台灣海峰書畫院長王海峰，與學生面對面，親自進行現場揮毫課程，繪的畫作也贈送給學校展售，標得金額將作為學校校務發展基金使用。

王海峰擅長於中西畫，以水墨人物、動物畫、油畫海景及簽字筆速寫尤為突出，曾獲頒「世界傑出華人獎」、「卓越文化藝術貢獻獎」等，其作品為多個國家展出及收藏。王海峰指出，現今學校多著重於學科方面，較少培育孩子在文化藝術這塊，使得現在很多人雖然學業、成就高，但內心卻缺少「真、善、美」精神價值。

王海峰表示，更寮國小吳校長很有遠見，願意投入經費和時間，讓孩子有更多學習的空間，在偏鄉，藝術資源較少，因此趁著現在有多餘精力時，願盡一己之力，以回饋社會，現在除了到國外參展外，也會到偏鄉學校指導孩子，進行藝文交流，啟發他們對藝術的興趣，讓藝文向下扎根。

校長吳沛珊表示，校內有幾位孩子具繪畫天分，平時只在學校上美勞課，但校外美術比賽都有獲得優良的成績，像上學年度學生參加「全國離島及偏遠地區國小防疫繪本競賽」獲得團體組第2名，故這學年校方獲得教育部補助，以加深、加廣藝術課程，這次邀請王大師來學校揮毫，也象徵揭開更寮藝術課程之序幕。

(中時 )