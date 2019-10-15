海寶國小新建校舍大樓將於明年6月完工，將設有新住民共讀中心。（謝明俊攝）

海寶國小新建校舍大樓將於明年6月完工，將設有新住民共讀中心。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌15日上午前往海寶國小視察工程進度。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌視察後龍海寶國小新建校舍工程

苗栗縣後龍海寶國小新建校舍大樓，從今年4月開始動工，目前工程進度超前15％，預計明年6月底可完工啟用，苗栗縣長徐耀昌15日上午特別前往視察工程進度。新建校舍將設有新住民共讀中心，除了讓新住民媽媽前來接送孩子空檔可以在此休息閱讀外，校方還會安排夜間語文、手作、繪畫、烹飪等課程，讓新住民媽媽們參加，打造一個優良和善的社區新住民媽媽中心。

後龍海寶國小雖然位處海寶里苗9線偏遠郊區，目前全校學校約30多位學生，但在校長楊曼華的努力下，對於新住民的關懷及融合，付出非常大的心力，在校內成立新住民學習中心，動員全校老師全力投入，利用下課時間開設夜間語文班，來教導新住民媽媽的中文能力，另還開辦手作、繪畫等多種才藝班，提供新住民媽媽們另一個學習機會，單是去年一年就有超過4000人次的新住民媽媽參加。

目前海寶國小的新住民學習中心，開設了4種班別，每班平均都有2、30新住民媽媽加入，由於學習中心成效卓著，受到許多新住民媽媽歡迎，除了後龍本地社區，還有竹南、造橋等地新住民媽媽慕名前來報名參加，未來校方還將開辦烹飪等班次，也獲得周邊多個職校科大贊助支援師資。

由於原有校舍老舊不敷使用，因此，今年4月，在原有的運動場上重新建造校舍大樓，其中包括了16間教室，2間社區共讀中心，1間社區多元學習中心，以及餐廳、廚房、圖書館等設施，至於舊有校舍將予拆除，改建成新的運動場。這個變動設計主要就是針對學校接近海邊，受東北季風影響非常大，新校舍大樓改靠西北方位，可擋住冬天時的東北季風，讓師生在運動場活動時少受海風侵襲。

15日上午，校方進行舊教室拆除工程，苗栗縣長徐耀特別到校參加動工，並視察新校舍工程進度，在得知目前工程進度超前15％，並可準時在明年6月底完工啟用後，非常欣慰，希望新校舍完成後，透過新的共讀中心，打造1個和善優質的新住民媽媽學習中心。

(中時 )