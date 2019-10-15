國民黨副秘書長兼代理組發會主委杜建德今天下午與媒體茶敘時定調明年大選為中華民國與台獨對峙的選戰，韓國瑜與蔡英文在雙十國慶談話就開啟兩位候選人的分水嶺，一個是真正講出實話，另一個則在中間模糊，痛批蔡英文欲藉中華民國外殼，把台獨上市。

藍委期盼鴻海創辦人郭台銘站台，但又擔憂韓粉群起攻之，該如何安撫韓粉情緒，杜建德說，韓粉支持國民黨立委候選人，有什麼要反彈，「若有反彈，就不是真韓粉，不會的」，國民黨立委得票多，韓國瑜得票多，彼此相輔相成。

杜建德說，韓國瑜是庶民總統，標榜莫忘世上苦人多，其凝聚的力量並非從民調可看出，一窺韓、蔡雙十國慶談話，就是兩位總統候選人分水嶺的開始。他補充，選舉到了，蔡英文欺騙忠貞選票，嚴正聲明並沒有「中華民國台灣」六個字。

杜建德主張，台灣唯一安全保證就是兩岸要和平往來，愛台灣的作為是，讓2300萬民眾過好生活，若政府挑釁對岸，造成爭端，導致兩岸緊繃，這並不叫做愛台灣。

他認為韓國瑜與蔡英文最大差別是，前者為中華民國派，後者是台灣獨立派，蔡英文欲藉中華民國外殼，寄生搞真正台獨，讓台灣深陷安全孤立，因此他堅決要求蔡英文公開表態「反對台獨」，韓蔡最大不同在於，一個真正講出實話，另一個在中間模糊。

關於泛藍整合速度不如泛綠，杜建德說，去年九合一選舉前2個月，韓國瑜民調落後，直到最後一個多月韓流興起，因此選舉要看最後一個月，現在還太早；泛藍就是支持中華民國，預言2020絕對是中華民國與台獨對峙的選戰，交由全民做選擇。

傳出韓國瑜將於10月底、11月初訪美，杜建德指自己並不清楚細節，這部分由韓辦主導。至於副總統人選，杜說，根據黨內總統副總統提名辦法，總統候選人握有副總統提名權，黨中央完全尊重韓的職權，將在下個月向中選會登記之前會定案。

至於不分區提名辦法時程，杜建德說，大概在下周三或者下下周三，也就是10月底前會提報中常會上通過，一定會兼具代表性、均衡性、功能性做號召。

(中時 )