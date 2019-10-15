資深藝人張琍敏近日回台，接受《中時電子報》專訪，坦言韓國瑜因為太傑出成為眾人攻擊目標。（照片/游定剛 拍攝）

旅美挺韓藝人張琍敏近日返台了，年初受高雄市長韓國瑜之邀，擔任岡山之眼一月份觀光代言人，並拍攝MV引起討論熱潮。張（15日）接受《中時電子報》專訪表示「太久沒見到像韓的政治人物，他太傑出成眾人箭靶」。

張琍敏受訪前，提筆仔細認真做筆記。（照片/游定剛 拍攝）

綽號小迷糊，曾演出《家有嬌妻》代表作之一的資深女星張琍敏，許久未在台灣螢光幕前露面的她，近日悄悄回台，一身潔白雪紡衫，搭配黑白相間典雅美人魚裙，接受本報獨家專訪。受訪一開始，張先是表示之前的臉書PO文遭陳菊提告，前幾天親自出庭，我還會投下明年那張神聖選票」。人雖長年住在國外，張琍敏卻時常關心著台灣，她表示「因為台灣是我生、我長，今天我所擁有的一切，都是中華民國所給我的，不管我走多遠、住多久，都是我的家鄉，現在住在海外，但未來我一定會回來台灣定居」。張坦言「有很多朋友問我，你竟然不住在台灣，你為什麼不在房價高時把他賣掉?我則表示不行，因為這是我的家，這個家有我當年父親、母親所留下來的影子，在我心中是我永遠的家」。

張琍敏表示這次回台有兩個重要任務，出庭和投下神聖一票。（照片/游定剛 拍攝）

坦言擔憂台灣未來的張琍敏表示「那是我們的共業，我當然希望台灣能夠比以前更豐衣足食，但目前好像在開倒車」。被問到台灣明年就要總統大選，怎麼看選情局勢?張則回應「雖不是天天看新聞，但我相信台灣人眼睛是雪亮的，我希望台灣有所改變，過去四年台灣好嗎?身邊許多朋友都快得憂鬱症了，現在政府給人民是不安的、憤怒的、不公平的氛圍，然後吵吵鬧鬧，這樣的環境下人民會不憂鬱嗎?」張特別強調「我希望韓國瑜給我們帶來希望」，張大讚韓「很久沒有看過像他一樣的政治人物、國民黨的代表，因為韓太傑出了，成為人人都要打他的箭靶」張透露「我都告訴朋友，你現在都不要看電視，你就去旅遊，少看電視，反正明年回來投下神聖的一票」。

張琍敏接受專訪開心自拍留念。（照片/游定剛 拍攝）

面對上任後屢遭特定人士及媒體攻擊的韓國瑜市長，張則表示「連我遠在天邊的人都會受到牽連，就是因為我做過高雄代言，所以才會惹來麻煩，更何況他本人也會遭到汙衊」，面對記者詢問「黑韓新聞不斷，是否會影響妳對韓的支持?」張堅定表示完全不會受到影響，因為民進黨在選舉的時，我們已經受過很多次的教訓，所以我希望大家不要再上當、受騙了。

張琍敏一身潔白雪紡衫，搭配黑白相間典雅美人魚裙，亮麗現身接受《中時電子報》專訪。（照片/游定剛 拍攝）

(中時電子報)