台南市第一選區立委參選人蔡育輝下營區後援會成立，近400名鄉親力挺。（蔡育輝服務處提供／劉秀芬台南傳真）

國民黨總統參選人韓國瑜、台南市第一選區立委參選人蔡育輝，15日成立下營區總統、立委聯合後援會，包括議員尤榮智、中央組發會副主任莊占魁、下營區黨部主委洪清河、下營區民眾服務社理事長姜金堂、下營婦女會理事長謝總茹及多位里長出席力挺，現場約有近400名鄉親出席，展現團結氣勢。

新營區大宏里長蔡崇名是蔡育輝的哥哥，15日也內舉不避親的大力疾呼鄉親相挺。他說，蔡育輝連任5屆，團隊深耕地方，了解地方大小事，每一區都有專人服務鄉親。尤榮智也說，他上屆議員落選，地方鄉親的請託，還是靠蔡育輝協助解決，不分地區服務民眾，令人感動。

蔡育輝現場授旗給區後援會主委洪清和、授總統參選人韓國瑜統戰旗給前議員姜金堂，率領在場者振臂高喊，「下營要贏，絕對要贏」、「台灣安全、人民有錢；一支穿雲箭、青天白日重新現。」現場擠滿人潮氣氛激昂，支持高喊凍蒜。

蔡育輝說，他會用好政策、好政見爭取選民支持，改變溪北未來，榮耀溪北，未來如能當選立委，會協助推動長照納入健保，爭取全國一致的老人健保補助以及生育津貼補助制度，照顧年輕人生育率問題，讓老人家都能獲得完善的照顧。

下營區是蔡育輝成立的第6個後援會，下一個六甲後援會將在19日成立，恰巧韓國瑜早上將至新營太子宮造勢，蔡育輝也邀請鄉親現場一起到太子宮參拜祈福，一起支持國民黨，以及黨所推出的立委參選人，呼籲大家要堅定信心，力挺韓國瑜2020進駐總統府，力挺蔡育輝2020前進國會。

(中時 )