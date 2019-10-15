柯侯聯手辦2030亞運 侯：需中央大力支持 17:272019/10/15 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 柯侯聯手辦2030亞運，新北市長侯友宜：還需中央大力支持（戴上容攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜15日下午視察八里區各項工程，媒體詢問和台北市長柯文哲聯手申辦2030亞運？侯回應，確實和柯文哲討論合作，但亞運這樣的大型賽會，需要486億大筆經費，絕對不是雙北兩方就可申辦，而是需要中央鼎力相助才能達成，現已交代新北教育局體育處和台北市共同協調合作，未來還有很多細節需要討論，「只有中央、地方全力以赴才有可能達成目標。」 (中時 ) #亞運 #侯友宜 #柯文哲 也許您會感興趣 推薦閱讀 爬山慶雙十 新北國慶趴不一樣 04:102019/10/11 地方新聞 韓國瑜樹敵太多？侯友宜：每個團隊都不該惡意批評 13:262019/10/11 政治 柯帶小雞板橋掃街 參拜郭起家廟 14:382019/10/11 政治 柯文哲炮火猛轟 譏諷民進黨有被害妄想症 11:532019/10/12 政治 新北立委「坐6望7搶8」 侯友宜：民眾支持就會有好成績 11:522019/10/13 政治 第五場「生死之間」簽書會 柯文哲說：有種東西叫堅持 15:202019/10/13 政治 柯P黃昏市場搶人氣 要當謝文卿吸票機 20:092019/10/13 政治 綠白再槓 柯嗆民進黨整天想選舉 04:102019/10/14 政治要聞 爭取年輕選票 綠打柯機不可失 04:102019/10/14 政治要聞 爭取辦2030亞運 柯：與侯友宜用「雙北名義」合作申請 12:232019/10/14 生活 政治熱門新聞 蔡英文看國慶花車遊行 人潮嚇死人 黃暐瀚證實照片是... - 政治 彭文正對蔡英文下24小時通牒 論文門將進入下一步 - 政治 韓粉vs.罷韓團體現場照曝光 網嚇壞：差很大 - 政治 韓國瑜：已有副手人選 時間一到就會公布 - 政治 論文門再爆驚人疑點 林環牆：蔡應該直冒冷汗 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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