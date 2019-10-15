新北市長侯友宜15日下午視察八里區各項工程，媒體詢問和台北市長柯文哲聯手申辦2030亞運？侯回應，確實和柯文哲討論合作，但亞運這樣的大型賽會，需要486億大筆經費，絕對不是雙北兩方就可申辦，而是需要中央鼎力相助才能達成，現已交代新北教育局體育處和台北市共同協調合作，未來還有很多細節需要討論，「只有中央、地方全力以赴才有可能達成目標。」

(中時 )