心臟疾病為國人十大死因第二名，其中以冠狀動脈疾病占大多數，一旦鈣化沉積就會使血管阻塞，久而久之形成冠狀動脈心臟病，須透過定期健檢才能預防，三軍總醫院今年九月引進640列全視野極速電腦斷層掃描儀，不僅能降低輻射劑量、一次掃瞄範圍為16公分僅需0.275秒，可大為提升細微病灶偵測率。

根據衛生福利部107年統計，肺癌是惡性腫瘤死亡率排名第一名，由於早期症狀並不明顯，等出現咳嗽、呼吸困難甚至骨頭疼痛等症狀多半都已屬末期，若在初期能提早發現並接受治療，長期存活率也能大大提升。

三總今天舉行「醫學影像中心640列電腦斷層」揭牌啟用典禮，由軍醫局局長陳建同與三軍總醫院院長蔡建松等人共同揭牌。

三總表示640列電腦斷層掃描儀採用最新微劑量影像重組與3D輻射自動調控技術，以極細組像切面搭配縱切、冠狀面等影像，可偵測細小肺部結節，大幅提升早期肺癌偵測率，並能降低受檢者輻射劑量，盼提供病友及民眾更好的醫療服務。

(中時 )