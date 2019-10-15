高招！台中市長盧秀燕宣布水湳新地標「台灣智慧營運塔」，預計2021年開工、2025年底完工為目標。（台中市都發局／盧金足台中傳真）

台中市議員陳淑華擔心一套預算適用所有，怕到時候會以裝修或購置設備等等名義另外編列龐大預算。（盧金足攝）

水湳經貿園區是台中重要鑽石寶地，總開發面積254公頃，但前台中市長胡志強規畫的地標台灣塔，被前市長林佳龍以「一塔變兩塔」出局，變更智慧營運中心，強龍相爭延宕十年，市長盧秀燕15日表示，胡林兩位前市長擘畫都有「高明之處」，宣布重新定位為「台灣智慧營運塔」，預算維持前任市長設定的76億元，預計2021年開工、2025年底完工為目標。

盧秀燕說，為了延續好的市政政策及傳承地標建築的精神價值，將此案內部空間效益最大化，「台灣智慧營運塔」汲取胡志強、林佳龍的政策優點，將水湳經貿園區的智慧營運中心定位為「台灣智慧營運塔」，期盼兼容並蓄傳承地標建築及智慧營運內容，達到最符合市民所需的建設。

市議員陳淑華針對水湳經貿園區尚未明確執行的智慧中心、水湳轉運中心，推動繼續建是行政上可行的選擇。陳淑華批盧秀燕沒有想法、沒有願景，興之所至就講個名字，沒有定位沒有內容，倉促決定，團隊就要汲汲營營、兵荒馬亂重編專案報告，決策品質粗糙。

陳淑華說，台灣塔預算80億，後來說鋼構計算有誤差，暴增到150億，一塔變二塔。智慧營運中心76億，現在要變更成胡志強＋林佳龍也是76億？一套預算適用所有，這預算還真是厲害，就怕到時候會以裝修或購置設備等等名義另外編列龐大預算。

盧秀燕說，經過半年多來跟團隊討論後，她認為胡志強、林佳龍兩位前市長的擘劃都有「高明之處」，胡重視城市意象跟地標建築，將其定位為「台灣塔」；林則強調營運內容，規劃為「智慧營運中心」，仔細一看發現兩位市長的內容並不衝突，因此市府結合兩代政策優點，重新定位為「台灣智慧營運塔」。

都市發展局長黃文彬說，原台灣塔以「漂浮的眺望」至「21世紀綠洲」為主題，後林佳龍為增強空間使用效率發展為智慧營運中心，盧秀燕結合兩代政策的優點，期盼使其兼容並蓄，達到符合台中市市民所需的地標性建築物。

目前初步規劃此案計畫為「台灣智慧營運塔」，朝向可提供年輕人發揮創意或創業及提供創新研究、地方產業升級的平台定位發展，以利重新定位計畫推動順利。

黃文彬強調，日前市府團隊到歐洲考察時觀察到，目前全球各大城市均十分重視新創產業，其中最不可或缺的就是大型新創基地，例如法國巴黎市的 Station F、104 Factory、荷蘭鹿特丹市的RDM Innovation Dock等，除了投資或獎勵硬體設施外，各城市政府積極成立新創產業平台，法國巴黎由政府民間合資Paris＆Co.等機制，其新創平台功能與卓越成效值得台中借鏡參考。

(中時 )