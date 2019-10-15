2019上海國際品牌授權展將於10月16日至18日舉辦，作為亞洲極具規模及影響力的授權展之一，展示IP超過1800項，且國際品牌比例佔8成，每年吸引數萬名觀眾前往。文化內容策進院（文策院）首次率領10家台灣圖像角色品牌，前進大陸市場。

本屆上海國際品牌授權展，為文策院首次接手國際授權展會，台灣原創館今年「Re-Fresh」新鮮能量概念出發，主視覺由文化內容生態系之「山」與「海」為發想，以帶有生命力的「光」象徵台灣原創IP，與山、海穿透結合時，綻放蘊藏其中的多元色彩。透過主視覺，反映Fresh Taiwan希望為內容創作者建立不設限的空間與載體，向世界展現台灣圖像角色的多元與可能性。

本屆Fresh Taiwan台灣原創館，由曾執行過文博會、金曲獎、台北燈節世大運區的「白輻射影像」團隊操刀，除了以文化內容生態系為概念進行設計規劃外，同時也首度與台灣科技大廠合作科技應用，將在展會現場架設AI智慧看板。藉由智慧科技，判斷來賓性別、年齡，主動導入圖像角色推薦技術；並透過人流追蹤及大數據系統，提供參展品牌更精準的目標客群統計分析。此外，也將搭配互動式行銷活動，以數位科技加值文化內容產業，提升台灣原創館聲量。

(旺報 )