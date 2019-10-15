貝爾公司首秀360 勇者武裝直升機

知名的直升機製造商美國貝爾公司近期秀出具有神秘科幻風的最新產品，他們在美國陸軍協會(Association of the United States Army, AUSA)全國大會上展示這架名為360勇者(Invictus)旋翼機的全尺寸模型。這架具有敏銳戰場感知能力搭配致命武器的新型武裝直升機，將競逐美國陸軍的未來攻擊偵察機(FARA)計劃。

據美媒《防務博客》(Defgence Blog)網站報導，貝爾軍工業務執行副總裁文斯．托賓說，貝爾360勇者建造成本極具經濟性，能提供機動部隊在跨領域戰鬥中一個功能強大且風險較低的解決方案。該公司將在美國陸軍協會年會上，為其最新研發的攻擊偵察直升機揭開神秘面紗。

Bell Textron Inc has announced a new rotorcraft, the Bell 360 Invictus. The aircraft serves as the company’s entrant for the U.S. Army’s Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) Competitive Prototype programme. https://t.co/GZOiGkrCMe — UK Defence Journal (@UKDefJournal) October 10, 2019

報導指出，貝爾360勇者的設計強調使用經過驗證的技術，性能優異且價格適中，能滿足陸軍對未來攻擊偵察直升機(FARA)的要求，並且價格適中。它的轉子系統就是一個例證，這個基於貝爾525型不間斷轉子系統的設計已經過測試並證實速度可以超過時速200海浬的真實空速(KTAS)。這種設計經過商業與軍事技術驗證，可以為FARA計劃提供了低風險的途徑。

報導稱，貝爾將成熟技術與創新工藝相結合，以實現更高的安全性和更強的作戰準備力。其高巡航速度和遠端能力以及從懸停轉換到高速的敏捷性，讓這款直升機具備更強大的通用性、持久性和致命性。

美國陸軍這項未來攻擊偵察直升機計劃是由直升機多功能團隊負責，預計在2020年3月選定兩家供應商進行原型機競標，預定於2 023年確定獲選機型，然後轉為正式的FARA計劃。這個計劃將為全球最棒的下一代武裝偵察直升機計劃。

(中時電子報)