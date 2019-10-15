台灣難得一見的商戰電影《聖人大盜》10月18日上映，片中因在背後默默守護男友「尹子翔」曹晏豪在金融圈打拚、實現創業夢的「陳曦」曾之喬（喬喬）被譽為「夢幻女友」，近來邀約不斷。日前（12日）她還抽空擔任公益大使，參加美國專業運動鞋品牌舉辦辦的乳癌防治粉紅絲帶活動。

曾之喬代SKECHERS捐贈乳癌防治基金會新台幣50萬元。（SKECHERS提供）

持續10年關注台灣乳癌防治的SKECHERS，表示台灣乳癌發生率高居女性癌症首位，根據調查，國人乳癌診斷年齡的中位數介在45至49歲之間，幾乎是全球第一。連續3年擔任粉紅絲帶公益大使的喬喬，今年代表品牌現場捐贈新台幣50萬元給乳癌防治基金會協助推廣，希望喚起更多的粉絲朋友注重身體健康。

提及乳癌防治的秘訣，喬喬表示，一定要做好乳房定期篩檢、徹底執行乳癌防治，才能「早期發現早期治療」；她自曝洗澡的時候一定會仔仔細細的按摩、檢查、有時候還會因為待在浴室的時間太久被家人關切、笑問：「是不是在裡面睡著了？」讓她超尷尬。

近來特別注重養生的喬喬，開始看醫生調養身體，從過去運動重訓注重外在的外形線條，現在多了體內環保，嘗試間歇性斷食，有時候不餓的話，一天甚至只吃一餐：「瘦子也會有水腫！我沒有變瘦，我只是努力讓身體消腫了」。此外，喬喬最近迷上「身體拍打養生法」，早上起床就從手臂、手肘、肩膀等身體各處不斷拍打疏通經絡，啪啪啪的聲音響不停，一開始被姊姊嫌太吵，沒想到姊姊看到喬喬消腫效果佳，自己也「沉淪」，跟著喬喬一起做，倆姊妹每天早上就像在公園運動的大媽一樣啪打不停，讓兩人搞笑自稱「從時尚變阿桑」。

(旺報 )