高雄市大社區吉興彩券行開出「大樂透」頭獎新臺幣4.06億元、1注獨得，是今年高雄市開出的最高單注頭獎獎金，這位幸運中獎人慷慨捐出2500萬元給中國信託慈善基金會等11家社福團體，今天由台灣彩券公司總經理蔡國基代表捐贈給社福團體。

受贈單位包括財團法人中國信託慈善基金會1500萬元及財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會、喜憨兒社福基金會、陽光社福基金會、人本教育文教基金會、門諾社福慈善事業基金會、台南市身心障礙者自立更生創業協會及社團法人台南市流浪動物愛護協會、台灣幸福狗流浪中途協會、高雄市關懷流浪動物協會及徐園長護生園，各獲贈100萬元。

台灣彩券公司總經理蔡國基昨天親赴吉興彩券行道賀，除代表頭獎中獎人將象徵2500萬元善款的支票捐給11家社福團體，並準備100份大樂透彩券與現場參與活動的鄉親們分享喜氣。

蔡國基表示，中獎人是從事美術設計工作年約30到39歲的高雄男子，他平常每周約購買一次彩券，且專挑比較沒生意的小型投注站，希望藉此幫助弱勢，提高投注站業績。

他說，購買當天中獎人感冒咳嗽，話都說不出來，原本只想買1張50元彩券，因無法講話，只能用手指比1，投注站員工問他是否要買100元，中獎人就順勢點頭買了這次彩券，其中第一注電選號碼中了4.06億元頭獎。

(中時 )